Внесены изменения в общегосударственную программу профилактики ВИЧ-инфекции

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об утверждении Общегосударственной программы обеспечения профилактики ВИЧ-инфекции, лечения, ухода и поддержки ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом на 2009-2013 годы».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 260 из 264 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено расширение сферы применения метода заместительной поддерживающей терапии (ЗПТ) с целью уменьшения риска ВИЧ-инфицирования и повышения склонности к антиретровирусной терапии среди потребителей инъекционных наркотиков, в том числе путем: проработки основных принципов проведения ЗПТ и мониторинга ее эффективности; внедрения применения жидких форм лекарственных средств в программу ЗПТ; обустройства средствами контроля кабинетов ЗПТ; изучения вопроса о создании реестра потребителей опиоидных инъекционных наркотиков, которым оказываются услуги по проведению ЗПТ; проведения мониторинга эффективности внедрения ЗПТ в Украине; изучения и обобщения эффективности ЗПТ и альтернативных методов лечения наркозависимости.

В объяснительной записке отмечается, что по состоянию на 1 июня заместительная поддерживающая терапия в Украине внедрена на базе 126 лечебных заведений, подчиненных Министерству здравоохранения для 6126 наркозависимых (метадон получают 5327 пациентов, бупренорфин - 799). Среди них 2735 (44,6%) - ВИЧ-инфицированные, 3403 (55,2%) - больные вирусными гепатитами (В и С), 1055 (17,2%) - больные туберкулезом. Антиретровирусную терапию ВИЧ-инфекции получают 778 человек.

Целесообразность дальнейшего внедрения заместительной поддерживающей терапии подтверждена ее позитивными результатами: уменьшение количества пораженных ВИЧ-инфекцией среди потребителей инъекционных наркотиков (в 2006 году среди 33 094 обследованных потребителей инъекционных наркотиков выявили 16,5% ВИЧ-инфицированных, в 2010 году среди 34 749 обследованных потребителей инъекционных наркотиков выявили 13,34% ВИЧ-инфицированных); уменьшение темпов прироста заболеваемости ВИЧ-инфекцией по сравнению с 2009 годом при увеличении количества тестирований на ВИЧ-инфекцию в уязвимых группах с 2006 г. по 2010 г. на 25,7%); повышение склонности ВИЧ-инфицированных потребителей инъекционных наркотиков к антиретровирусному и противотуберкулезному лечению (778 пациентов получают антиретровирусную терапию, 1055 - противотуберкулезную терапию).

Кроме того, в записке отмечается, что позитивным является улучшение физического и психического состояния пациентов и повышение их социального статуса: из 6127 пациентов ЗПТ трудоустраивалось 2061 человек, 1828 человек создали семьи, 207 - родили здоровых детей.

На 2013 год запланировано предоставить услуги ЗПТ для 20 тысяч человек. Для этого запланированы расходы из государственного бюджета в объеме 19409,84 тыс грн, в том числе 5077,8 тыс грн на закупку метадона гидрохлорида и 14332 тыс грн - бупренорфина гидрохлорида.