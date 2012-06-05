Украина до конца года полностью избавится от меланжа

Украина до 1 января 2013 года полностью избавится от меланжа.

Об этом заявил менеджер ОБСЕ по утилизации меланжа в Украине Антон Мартынюк, сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со СМИ Министерства обороны Украины.

Он отметил, что финансовую поддержку в рамках реализации этого проекта оказывают Дания, Испания, Германия, Норвегия, Польша, США, Венгрия, Финляндия, Чехия и Швеция.

В Минобороны также сообщили, что сегодня в рамках реализации совместного проекта Украина-ОБСЕ состоялась отправка 14 цистерн с 715 тоннами меланжа железнодорожным транспортом со склада ракетного горючего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, которые дислоцируются в поселке Шевченково в Харьковской области на одно из специализированных предприятий Российской Федерации для последующей утилизации.

По словам представителей ОБСЕ, реализация совместного проекта по вывозу и утилизации меланжа началась в 2009 году, а в целом на этот проект предусмотрено выделение странами-донорами 18 млн. евро.

В сообщении отмечается, что более 10 млн. евро уже пошло на вывоз из Украины почти 9 тыс. тонн опасного вещества с воинских частей, дислоцированных в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Киевской и Харьковской областях. Остальные деньги, предусмотренные международными договоренностями, будут выделены до конца года для вывоза 2,7 тыс. тонн меланжа из Харьковской области и еще приблизительно 3,3 тонн - из Одесского региона.

Как сообщалось, в наследство от Советского Союза Вооруженным силам Украины досталось почти 16,7 тыс. тонн избыточных и некондиционных компонентов ракетного горючего, большую часть которого составляет меланж.

В настоящее время меланж остается только в Харьковской и Одесской областях.

Совместный проект Украина-ОБСЕ по вывозу меланжа является крупнейшим по объемам донорского финансирования в истории этой международной организации.