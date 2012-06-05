Всю неделю в Украине будут лить дожди - грозами и градом

На территории Украины на этой неделе ожидается дождливая погода с грозами и градом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра МЧС Украины Николай Кульбида.

Он отметил, что почти ежедневно в регионах Украины местами будут идти сильные ливни с грозами, дожди разной интенсивности. В частности, 5-6 и 9-10 июня в западных и северных областях пройдут сильные дожди. В остальные дни дожди по Украине будут кратковременные и меньшей интенсивности.

Н.Кульбида также добавил, что на этой неделе ожидается выпадение небольшого и умеренного града.

Температура будет близкой к норме, однако несколько сниженный температурный режим ожидается на западе, где воздух максимально прогреется до 15-20 градусов. В остальных регионах дневная температура составит преимущественно 22-27 градусов тепла, на юге, востоке и в центре местами до 30 градусов.