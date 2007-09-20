В Украине проживает 500 тыс. наркоманов

Последние пять лет в Украине наблюдается невиданный рост наркомании. Сегодня наркозависимость постепенно "молодеет", средний возраст людей, употребляющих нелегальные наркотики, стабильно снижается.

По данным МВД, на сегодняшний день официально насчитывается около 500 тыс. наркоманов, из них 171,6 тыс. употребляют наркотики регулярно. При этом около 5 тыс. наркозависимых не достигли 18 лет. Больше всего наркозависимых проживают в южных областях страны.

Наиболее поражены наркоманией Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Запорожская области, Автономная Республика Крым и Киев. Но реальное количество наркоманов, по мнению экспертов, может быть в 10 раз выше.

Статистика, предоставленная главным наркологом страны Анатолием Виевским еще более тревожна: в Украине употребляют тяжелые наркотики около 550 тыс. человек. Ежегодное количество наркоманов в нашем государстве, по данным МВД, увеличивается в среднем на 5-10%.

Надо заметить, что для большинства потребителей наркотиков сейчас очень актуальна проблема качества продукта. Мало того, что сами наркотики невиданными темпами гробят здоровье и психику наркомана, так это негативное действие еще и усугубляется их низким качеством.

Другой болезненной проблемой является то, что в большинстве регионов Украины из-за отсутствия государственного финансирования не обеспечено лечение наркобольных. В Украине для них существует около 7 тыс. койко-мест, одновременно на учете в медицинских учреждениях находится 72 тыс. таких людей, на учете в органах внутренних дел как уже сообщалось – 154 тысячи.

В последнее время многие специалисты приходят к выводу, что привычный способ борьбы с наркоманией, когда главное внимание уделяется полицейским мерам, – неэффективен. Во многих развитых странах, где в борьбу с наркобизнесом вкладываются огромные средства, употребление наркотиков стабильно растет. Единственный способ противостоять наркомании – сильная и гибкая система профилактики распространения наркомании и социальной реабилитации людей, употреблявших наркотики.

То, что наркомания в Украине будет расти, не вызывает сомнения. Очевидно, она будет расти за счет распространения опиатов – одного из самых опасных видов наркотиков. Будет расширяться круг потребителей героина, в основном за счет подростков трех групп: детей богатых родителей, подростков с криминальной направленностью и подростков, живущих в районах, прилегающих к центрам продажи героина.

Неудивительно, если скоро мы узнаем, что более 10% школьников, пробовали героин. Уровень потребления марихуаны скорее всего стабилизируется (дальше расти уже некуда). Недорогие и некачественные наркотики будут осваивать рынки спальных районов, где молодежи до сих пор некуда себя деть.

utro.ua