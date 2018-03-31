Селен - против старения и онкологии

Недавно о нем никто не слышал, а неожиданно оказалось - этот минерал снижает риск рака...

Это открытие произошло случайно. В одной из провинций Китая заболеваемость раком была значительно выше, чем в соседних. Начали искать причину и обнаружили, что почва в этой местности бедна селеном. А исследовав районы, где в земле было больше всего селена, исследователи констатировали тот факт, что люди там почти не болеют раком. Последующие исследования на мышах доказали - дополнительное введение селена снижало заболеваемость на многообразные виды злокачественных опухолей почти в 7 раз!

Исследования повторяли многократно, и они подтвердили: селен - одно из немногих веществ с доказанным профилактическим эффектом относительно рака.

Вместе с витаминами Е и С селен защищает от вредного действия свободных радикалов. Эта триада нужна для выработки антиокислительных ферментов. Поэтому селен не просто противораковый агент, но и активный антиоксидант, который препятствует старению каждой клетки и организма в целом.

Селен снижает риск относительно артрита, поражения сосудов, инсультов и инфарктов, предотвращает возникновение катаракты и ухудшение зрения, в частности и старческого. Он выводит тяжелые металлы - ртуть и свинец. Людям, которые живут в неблагоприятных экологических условиях, следует обязательно позаботиться, чтобы организму хватало селена.

Длительное время нормы для употребления селена вообще не было. Потом была принята дневная норма - 50-70 мкг. Это достаточно незначительная доза, поэтому ее полностью можно получить из обычной еды.

Но учитывая прекрасные профилактические качества селена, специалисты рекомендуют принимать 100-200 мкг на день, а для максимальной защиты - 400 мкг. Однако помните: в дозе свыше 1000 мкг, то есть 1 мг, селен токсичен, если его употреблять длительное время.

Обычно селен рекомендуют употреблять вместе с витамином Е - это увеличивает эффективность обоих. И наоборот: дефицит витамина Е не дает возможности организму использовать селен, даже если его употребляют в больших дозах. Это же касается и витамина С. Он не накапливается в организме, поэтому его следует употреблять. Селена много в свежих салатах с нерафинированным маслом и лимонным соком, в орехах и нежареных подсолнечных семечках.

Прекрасный источник селена - морепродукты, в частности морская рыба. В целом этот минерал в основном содержится в белковых продуктах, особенно в печени, почках, а также в красном мясе.

Злаки, семена, орехи тоже могут быть источником селена, но в том случае, когда почва, на которой они росли, богата этим минералом. Однако проверить это в домашних условиях невозможно. Следовательно не забывайте о скумбрии, тунце и кальмарах.

Для вегетарианцев не лишней будет добавка селена в виде таблеток. Специалисты рекомендуют L-селеметионин. Он полностью усваивается. Можно также употреблять и селенат натрия - в дозе от 100 до 200 мкг на день.

Именно он содержит самое адекватное количество витаминов С и Е для наилучшего усвоения селена:

салат из кальмаров с бурым рисом и луком,

рассольник с бараньими почками,

рыба, запеченная в фольге, с гарниром из пряной зелени и сладкого перца,

настой шиповника и несколько грецких орехов.

Жители Гренландии едят много тюленьего жира. И такая своеобразная диета не наносит вреда их здоровью, потому что тюлений жир очень богат витамином Е и селеном. Как обнаружили исследования, уровень селена в организме гренландских эскимосов в 10-20 раз выше, чем у европейцев, а уровень холестерина значительно ниже.

Виктория Гончаренко

