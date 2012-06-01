Развитие семейных форм воспитания детей-сирот продолжается

Власть будет продолжать работать над развитием семейных форм воспитания для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович во время встречи с детьми, которая состоялась в Киеве в Международный день защиты детей, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«В начале 2010 года детей, которые проживали в интернатах, было около 110 тысяч. На сегодняшний день - около 20 тысяч», - отметил В.Янукович.

Президент подчеркнул, что власть продолжит работать над тем, чтобы каждый ребенок имел возможность жить и воспитываться в семье. «Я убежден, что каждый ребенок хочет, может и должен иметь семью и жить в семье. Эта работа будет и дальше проводиться», - сказал В.Янукович.