В Днепропетровской больнице установят уникальное оборудование

На деньги, собранные в рамках новой благотворительной программы «ПриватБанка» «Детство для всех», осенью в Днепропетровской областной детской клинической больнице будет установлено уникальное оборудование для комплексного лечения онкобольных детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель благотворительных программ ПАО КБ «ПриватБанк» Татьяна Дашевская сообщила сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.

По ее словам, в рамках программы был организован сбор средств среди клиентов банка через банкоматы. За два месяца собрано более 500 тыс грн, пожертвования на благотворительную акцию перечислили 20 тыс клиентов «ПриватБанка».

«В 2011 году мы организовали интернет-голосование на сайте «ПриватБанка» среди клиентов, предложив 7 благотворительных проектов. В результате с большим отрывом победил данный проект. В феврале текущего года мы объявили конкурс на волонтерскую поддержку проекта помощи онкобольным детям, потому что мы считаем, что благотворительную акцию должна дополнять психологическая составляющая. Победила в результате большого конкурса днепропетровская благотворительная организация «Сияние радуги», - сообщила Т.Дашевская.

В свою очередь, председатель правления организации «Сияние радуги», представитель Днепропетровской епархии УПЦ Андрей Пинчук сообщил, что волонтеры организации оказывают онкобольным детям духовную и психологическую поддержку. В частности, проводят арт-терапию, клоуно-терапи., организовывают для детей паломнические поездки.

По словам Т.Дашевской, в рамках новой программы «Детство для всех» предполагалось до сентября текущего года собрать 600 тыс грн на закупку автоматического биохимического анализатора крови для Днепропетровской областной детской больницы.

«Судя по двум месяцам акции, к сентябрю мы соберем большую сумму. Поэтому мы намерены еще закупить для больницы новый гемокоагулометр и другое необходимое оборудование», - сказала Т.Дашевская.

Главный врач Днепропетровской областной детской клинической больницы Наталия Дементьева сообщила, что современное оборудование, которое будет передано благотворительным фондом «ПриватБанка» «Помогать просто» в рамках новой программы «Детство для всех» поможет спасать онкобольных детей и обеспечит их качественное лечение, позволит минимизировать возникновение осложнений и увеличит шансы на полное выздоровление. Планируется, что необходимое оборудование будет смонтировано и начнет работать уже осенью этого года, с его помощью будут лечить около 380 детей, стоящих на учете с онкологическим гематологическим диагнозом.

Справка УНИАН. Благотворительная программа «ПриватБанка» «Помогать просто» действует с 2010 года, дает возможность клиентам банка участвовать в благотворительных проектах в поддержку детей-сирот, тяжело больных детей и в целевых проектах помощи пострадавшим от стихийных бедствий и катастроф.

Внести свой вклад в благотворительность можно, перечислив сумму пожертвований в банкоматах банка или направив на благотворительность мелкую сдачу (до 1 грн) в отделениях банка. В целом в рамках программы «Помогать просто» уже собрано 7 млн 136 тыс грн для детских домов и более 3,5 млн грн на целевые благотворительные программы.