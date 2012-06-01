Янукович запретил курение и рекламу табака на стадионах

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об организации и проведении финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине» относительно обеспечения здоровья болельщиков и спортсменов и создания благоприятной атмосферы для просмотра матчей Евро-2012».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, соответствующий закон Верховная Рада приняла 22 мая.

Законом предусмотрено запретить в спортивных сооружениях, где будут проходить мероприятия Евро-2012, на период проведения чемпионата: употребление и использование табачных изделий; реализацию (продажу) табачных изделий, предметов, связанных с их употреблением; любую рекламу табачных изделий, рекламу знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются табачные изделия; проведение мероприятий: по бесплатной раздаче, обмене табачных изделий на табачные изделия или какие-либо другие товары, работы, услуги; дарение табачных изделий в виде бонуса за приобретение другого товара или услуги.

Также запрещается размещение информации о производителе табачных изделий и/или табачных изделиях в местах, где эти изделия реализуются или предоставляются потребителю, в том числе на элементах оборудование и/или оформления мест торговли.

Запрет распространяется на все без исключения помещения и открытые зоны всей территории спортивного сооружения.