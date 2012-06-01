Большинство граждан считает, что права детей в Украине не защищены

60,4% украинцев считают, что права детей в Украине не защищены.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты исследования, проведенного Институтом Горшенина.

В частности, около трети (35,6%) опрошенных выбрали ответ «скорее нет», около четверти (24,8%) – «точно нет». При этом каждый третий респондент (36,7%) полагает, что права детей в стране защищены. Из них ответ «скорее да» предпочли 28,3%, «точно да» - 8,4% опрошенных. Затруднились ответить на данный вопрос – 2,9% граждан Украины.

Кроме того, согласно исследованию, более половины украинцев (53,7%) полагают, что в первую очередь общество и государство должно обратить внимание на проблему алкоголизма и наркомании среди детей и подростков. Почти половина опрошенных (48,2%) считает, что первоочередной проблемой общества беспризорных детей.

Далее в перечне проблем, требующих внимания со стороны общества и государства, следуют: детская и подростковая преступность (44,6%); низкий уровень жизни украинских семей, имеющих детей (43,9%); проблемы организации детского досуга (43,8%); проблемы качества воспитания детей в дошкольных и школьных учреждениях (30,1%); насилие в отношении детей в семьях (28,8%); усыновление украинских детей иностранными гражданами (19,2%); проблема плохих условий жизни детей в специализированных детских учреждениях (17,2%); эгоистичность украинского общества, нежелание граждан обзаводиться детьми и воспитывать их (15,6%). Ответ «другое» на данный вопрос дали 5,2% респондентов, а 3,2% - затруднились ответить на этот вопрос.

Кроме того, по данным исследования, каждый второй гражданин Украины (50,8%) высказали мнение, что наиболее важно дать детям хорошее образование. Около трети опрошенных полагают, что важно воспитать детей честными и добрыми (38,6%), приобщить их к здоровому образу жизни (36,7%). Около четверти респондентов считают важным воспитание в детях мужества, стойкости, умения постоять за себя (23,8%). Далее следуют: обучение профессии, которая «всегда дает кусок хлеба» (22,8%); воспитание самодисциплины, трудолюбия, организованности (18,6%); развитие умственных способностей (16,4%); воспитание умения приспосабливаться к обстоятельствам (11,5%); развитие деловых способностей (10,8%); приобщение к демократическим ценностям (6,2%); воспитание терпимости (5,7%); воспитание искренней веры в Бога (4,8%). Ответ «другое» предпочли 6,2% респондентов, а 4,7% - затруднились ответить на данный вопрос.

Институт Горшенина провел телефонный опрос на тему: «Защита прав детей в Украине» с 29 по 31 мая 2012 г. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 16 лет, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.

