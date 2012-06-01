Погода на выходные

Завтра, 2 июня, в Украине сохранится дождливая погода с грозами.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, сильные дожди ожидаются ночью в северных и центральных областях, днем на Левобережье, в отдельных пунктах град, лишь ночью в восточных областях, Крыму и Приазовье без осадков.

Ветер преимущественно западный и юго-западный, 7-12м/с, местами порывы и шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью будет 10-15°, на побережье морей до 18°, в западных областях местами 6-8° тепла; днем 20-25°, в западных, северных и Винницкой областях 14-19°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 7-12°.

В Киеве и Киевской области ночью и утром дожди, грозы, местами сильные дожди и шквалы 15-20 м/с; днем местами небольшой дождь. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.

Температура ночью по области 10-15°, днем 14-19°; в Киеве ночью 12-14°, днем 17-19°.

Сегодня, 1 июня, температура воды в Черном море 17-20° (в районе Ялты и Алушты 9-10°, Феодосии 15°), в Азовском море 20-21°; в Днепре возле Киева - 20°.