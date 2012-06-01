16% ученикам делали медицинские процедуры без согласия родителей

16% ученикам в Украине делали медицинские процедуры без согласия родителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом засвидетельствовал первый в Украине социологический опрос детей в рамках проекта «Права детей в Украине: реалии и вызовы после 20 лет Независимости».

Как выявило исследование, каждый шестой ребенок - 16% - указал, что ему делали медицинские процедуры (прививки, уколы и другое) без согласия родителей. Причем удельный вес таких детей является значительным даже среди 10-13-летних детей – 13%. Значительной разницы в зависимости от пола и типа поселения не выявлено.

6% детей отметили, что у них возникали проблемы с получением необходимых медицинских препаратов.

Более трети опрошенных детей - 39% - отметили, что обращались в медицинские заведения самостоятельно. Такой значительный процент детей может быть связанный как с самостоятельностью детей в получении некоторых медицинских услуг, так и прохождением обязательного ежегодного медицинского обследования.

***Первый в Украине социологический опрос детей в рамках проекта «Права детей в Украине: реалии и вызовы после 20 лет Независимости» был проведен с 15 по 30 апреля 2012 года с целью определения реального состояния обеспечения прав ребенка в Украине.

В ходе исследования было опрошено 4083 детей – учащихся 5–11-х классов общеобразовательных школ, студентов 1-го, 2-го курсов ПТУЗ и вузов І–ІІ уровней аккредитации (на базе 9-летнего образования), 1-го курса вузов І–ІІ уровней аккредитации (на базе 11-летнего образования) и 1-го курса вузов ІІІ–ІV уровней аккредитации.

Метод получения информации - самозаполнение вопросника в учебных аудиториях, с использованием индивидуального конверта для каждого респондента. В базу данных также вошли ответы 107 детей в возрасте 16–17 лет, которые не учатся и не работают. У них брали индивидуальное интервью («с глазу на глаз»).

Исследование провел Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко на заказ Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка при технической поддержке Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» и Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.