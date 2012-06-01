В Украине за последние сутки - 58 случаев кори

В Украине за последние сутки зарегистрировано 58 случаев подозрения заболевания корью.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерстве здравоохранения Украины, как и раньше, наибольшее количество зафиксировано в западных регионах: на Закарпатье – 11, в Тернопольской области – 9, Ивано-Франковской – 14, Львовской – 6, Волынской – 6, в Черновицкой области – 3 случая.

В Киеве за последние сутки зарегистрировано 3 случая подозрения заболевания корью.

По данным Госсанэпидслужбы, с начала года по состоянию на 31 мая на административных территориях Украины зарегистрировано 10 тыс. 108 случаев заболевания корью.

В Минздраве заверяют, что противоэпидемические мероприятия в регионах, где наблюдается повышение уровня заболеваемости корью, проводятся в полном объеме в соответствии с приказом Минздрав Украины от 17.05.05 № 188 "Об утверждении Инструкции по организации эпидемиологического надзора за корью".