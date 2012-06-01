Каждый четвертый ребенок в Украине имеет опыт работы (или работает сейчас, или работал раньше), за которую получал вознаграждение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствует первый в Украине социологический опрос детей в рамках проекта «Права детей в Украине: реалии и вызовы после 20 лет Независимости.

Согласно данным опроса, среди детей, которые работают, больше ребят, жителей областных центров и тех, кому 16-17 лет. Как указывают дети, из-за занятости они не имеют возможности видеться с друзьями – на это указал каждый четвертый из тех, кто имел опыт работы; имеет свободное время – каждый третий; ограничены в возможности посещать кружки, секции, студии – каждый седьмой; вынуждены пропускать занятия в учебном заведении – каждый десятый.

Почти все, кто работал раньше или работает сейчас, получал или получает оплату за выполненную работу, но каждый тринадцатый работал или работает бесплатно, не получая оплату за свою работу, свидетельствуют данные опроса.

Справка УНИАН. Социологический опрос детей в рамках проекта «Права детей в Украине: реалии и вызовы после 20 лет Независимости» был проведен с 15 по 30 апреля 2012 года с целью определения реального состояния обеспечения прав ребенка в Украине.

В ходе исследования было опрошено 4083 детей – учащихся 5–11-х классов общеобразовательных школ, студентов 1-го, 2-го курсов ПТУЗ и вузов І–ІІ уровней аккредитации (на базе 9-летнего образования), 1-го курса вузов І–ІІ уровней аккредитации (на базе 11-летнего образования) и 1-го курса вузов ІІІ–ІV уровней аккредитации.

Метод получения информации - самозаполнение вопросника в учебных аудиториях, с использованием индивидуального конверта для каждого респондента. В базу данных также вошли ответы 107 детей в возрасте 16–17 лет, которые не учатся и не работают. У них брали индивидуальное интервью («с глазу на глаз»).

Исследование провел Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко на заказ Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка при технической поддержке Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» и Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.