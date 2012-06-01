Кабмин намерен увеличить помощь на детей-сирот

Кабинет министров намерен увеличить помощь на детей-сирот с двух до трех прожиточных минимумов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко.

«Мы подготовили решение Кабинета министров, которое будет поощрять семью усыновлять или воспитывать ребенка-сироту, инвалида в первую очередь. Сейчас ребенок-сирота получает два прожиточных минимума. Мы будем предлагать, чтобы Кабинет министров нас поддержал и мы за ребенка-сироту платили 3 прожиточных минимума, потому что там больше расходов на семью», - отметил он.

По словам С.Тигипко, на сегодня соцпомощь на ребенка-сироту выплачивается в таких размерах: 1822 грн на ребенка до 6 лет и 2268 грн — на ребенка старше 6 лет.

«Постановление уже практически готово. Я думаю, что мы в ближайшее заседание Кабинета министров вынесем и примем», - сказал вице-премьер-министр.

Также он сообщил, что в текущем году на поддержку семей, воспитывающих приемных детей, и детских домов планируется направить 344 млн грн. «На обеспечение приемных семей и детских домов из года в год... мы увеличиваем финансирование, потому что финансируем и родителей, которые воспитывают... На это финансирование в 2010 году мы направили 237 млн грн, в 2011 году — 283 млн грн. Сейчас благодаря инициативам Президента Виктора Януковича 344 млн грн мы направим на поддержку таких семей в 2012 году».