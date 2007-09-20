Закарпатская детская больница получила новое медоборудование

Председатель Наблюдательного совета Международного благотворительного фонда «Украина 3000» Екатерина ЮЩЕНКО и представители фонда посетили в Мукачево Закарпатскую областную детскую больницу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фонда, в мероприятии также приняли участие председатель Закарпатской областной государственной администрации Олег ГАВАШИ, начальник управления здравоохранения Михаил ТУРЯНЧИК, председатель правления фонда «Украина 3000» Александр МАКСИМЧУК, руководитель медицинских программ фонда Вера ПАВЛЮК, представители местной власти.

В сопровождении главного врача заведения Елизаветы БИРОВ гости осмотрели здание больницы, в частности ознакомились с работой отделения недоношених новорожденных. Е.ЮЩЕНКО провела короткую встречу с медицинским персоналом больницы, а также зашла в палаты, где пообщалась с маленькими пациентами и их родителями.

Е.ЮЩЕНКО вручила главному врачу учреждения сертификат на получение медицинского оборудования – аппарата искусственной вентиляции легких, передвижного рентгенологического аппарата с электронно-оптическим усилителем, УЗИ-апарата, трех инфузоматов, электронейромиографа и пятнадцати детских кроваток. Это оборудование уже установлено в больнице, его общая стоимость – свыше 1 миллиона гривен. Кроме того, Е.ЮЩЕНКО передала больнице детские книги и игрушки.

Также представители Фонда «Украина 3000» посетили Реабилитационный центр для детей с поражениями центральной нервной системы «Росинка». В Центре гости ознакомились с презентацией проекта Европейской комиссии по разработке и реализации трансграничной программы медико-социальной реабилитации детей из национальных меньшинств и социально-незащищенных слоев. Проект посвящен внедрению методики Петё-терапии (терапия для детей с поражениями нервной системы – УНИАН).

После этого Е.ЮЩЕНКО приняла участие в заседании Опекунского совета Закарпатской областной детской больницы.