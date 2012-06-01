Всех, кто анонимно угрожал взрывами, взяли "на крючок"

Прокуратура установила всех, кто в последнее время анонимно угрожал взрывами в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка сегодня во время доклада Президенту Украины Виктору Януковичу о расследовании взрывов в Днепропетровске.

В.Пшонка отметил, что в последнее время было 9 анонимных сообщений о взрывах. Все лица, которые заявляли об этих угрозах, на сегодняшний день установлены и будут привлечены к ответственности, сказал он.

В.Пшонка доложил В.Януковичу, что силовые структуры продолжают работу по предупреждению проявлений терроризма. Он пообещал, что в ближайшее время будут раскрыты преступления, связанные с терроризмом, в том числе в Харькове и Днепропетровске.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 июня, В.Пшонка проинформировал о задержании 4 подозреваемых в совершении терактов в Днепропетровске 27 апреля. Тогда в центре Днепропетровска прогремело 4 взрыва, в результате которых пострадал 31 человек, в том числе 10 детей.