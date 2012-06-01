Кому больше всего верят дети

Дети в Украине больше всего доверяют родителям

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствует первый в Украине социологический опрос детей, проведенный в рамках проекта «Права детей в Украине: реалии и вызовы после 20 лет Независимости».

В частности, наибольшее доверие у детей в получении информации об их правах вызывают родители - 97%, и братья/сестры - 90,5%, учителям доверяют 89% детей.

Самыми распространенными источниками получения информации, из которых дети узнают о своих правах, прежде всего являются учителя (87,5%), родители (73%) и СМИ (67%).

Опрос выявил, что девушки, по сравнению с ребятами, чаще доверяют информации, полученной от учителей в учебном заведении (92% против 86% среди ребят), газетам и журналам (78% против 70%), тогда как ребята склонны больше доверять известным личностям (67,5% против 59% среди девушек). Что касаетя других источников информации, то заметных разногласий в зависимости от пола не зафиксировано.

Также анализ данных в зависимости от типа поселения, где проживают опрошенные дети, свидетельствует о большем доверии к разным источникам информации среди жителей сельской местности по сравнению с жителями областных центров и других городов.

***Социологический опрос детей в рамках проекта «Права детей в Украине: реалии и вызовы после 20 лет Независимости» был проведен с 15 по 30 апреля 2012 года с целью определения реального состояния обеспечения прав ребенка в Украине.

В ходе исследования было опрошено 4083 детей – учеников 5–11-х классов общеобразовательных школ, студентов 1-го, 2-го курсов ПТУЗ и вузов I–II уровней аккредитации (на базе 9-летнего образования), 1-го курса вузов I–II уровней аккредитации (на базе 11-летнего образования) и 1-го курса вузов ІІІ–ІV уровней аккредитации.

Метод получения информации – самозаполнение вопросника в учебных аудиториях, с использованием индивидуального конверта для каждого респондента. В базу данных также вошли ответы 107 детей в возрасте 16–17 лет, которые не учатся и не работают. У них брали индивидуальное интервью («с глазу на глаз»).

Исследование провел Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко по заказу Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка при технической поддержке Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» и Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.