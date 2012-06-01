Когда в Украине будут выполнять Конвенцию ООН о правах ребенка

Кабинет министров 31 мая своим распоряжением утвердил план мероприятий по выполнению в 2012 году Общегосударственной программы «Национальный план действий относительно реализации Конвенции ООН о правах ребенка» на период до 2016 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики.

В частности, планом на текущий год предусматриваются меры, направленные на сохранение здоровья, обеспечения оздоровления и отдыха детей, повышение качества медицинских услуг для детей, особенно детей-инвалидов, предупреждения детской инвалидности, а также предупреждения среди детей и молодежи ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и наркомании.

Также в документе идет речь об обеспечении доступа детей к внешкольному образованию, социально-культурной сфере, патриотическом воспитании, предотвращении сиротства, преодолении беспризорности, обеспечении детям-сиротам семейных форм воспитания и т. д.

«Все запланированные мероприятия отвечают требованиям Конвенции ООН о правах ребенка, которая ратифицирована в Украине, и будут профинансированы в пределах средств, предусмотренных в бюджетах всех уровней на 2012 год», - отметил первый заместитель министра социальной политики Василий Надрага.

Как сообщалось, в 2009 году Верховная Рада Украины приняла закон об утверждении Общегосударственной программы «Национальный план действий относительно реализации Конвенции ООН о правах ребенка».