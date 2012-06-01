В Украине могут запретить продажу лекарств детям

Государственная служба Украины по лекарственным средствам предлагает запретить продажу лекарственных средств детям до 14 лет, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Гослекслужба инициирует внесение изменений в приказ Министерства здравоохранения Украины от 31 октября 2011 года № 723 «Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой, розничной торговли лекарственными средствами», которым предлагает установить возрастное ограничение по отпуску лекарственных средств в аптечных учреждениях.

В частности, предлагается установить норму, согласно которой отпуск лекарственных средств разрешается только лицам, достигшим 14 лет.

Данный проект направлен на урегулирование ситуации с неконтролируемым злоупотреблением лекарственными средствами детьми.

