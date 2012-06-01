Минздрав разъяснил, куда тратятся деньги, выделенные на Охматдет

На начатое в 2011 году на территории Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» строительство современного лечебно-диагностического комплекса в этом году выделено 250 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, финансирование изготовления проектно-сметной документации и начало строительства в 2011 году осуществлялось за средства, которые были предусмотрены «Укревроинфрапроекту» в Государственной целевой программе подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы в 2012 году по футболу, и составляли 230 млн. грн.

Для продолжения строительства нового корпуса «Охматдета» в государственном бюджете на 2012 год по бюджетной программе «Строительство современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» Минздравом было предусмотрено 200 млн. грн.

В свою очередь, постановлением Кабинета министров Украины от 14.04.2010 года №357 «Об утверждении Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы в 2012 году по футболу» (с изменениями) «Укревроинфрапроекту» в 2012 году для продолжения строительства нового корпуса «Охматдета» и закупки соответствующего оборудования предусмотрено 50 млн. грн.

Как сообщает Минздрав, для рационального использования средств и аккумуляции их у одного распорядителя средств, постановлением Кабмина от 21.05.2012 №443 средства в размере 200 млн. грн переданы от министерства в «Укревроинфрапроект» для продолжения строительства согласно предыдущему графику.

Как сообщал УНИАН, новый лечебно-диагностический комплекс Национальной детской специализированной больницы “Охматдет” запланировано ввести в эксплуатацию в 2014 году.

Стоимость проекта, который включает строительство комплекса и приобретение оборудования, составляет 1 млрд. 785 млн. грн. Его запуск обеспечит возможность предоставлять квалифицированную современную медпомощь почти половине детей, которые в ней нуждаются в Украине.

Медицинский корпус будет иметь общую площадь 63 тыс. кв. м. Это в 20 раз больше территории, которую сейчас занимают четыре корпуса, которые будут сносить.