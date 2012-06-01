Янукович встретится с детьми со всех регионов Украины

В Международный день защиты детей на встречу с Президентом Украины Виктором Януковичем приедут дети со всех регионов нашего государства.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

«По приглашению Президента приедут 135 детей в возрасте от 9 до 17 лет. Это победители международных и всеукраинских олимпиад, спортивных турниров и соревнований, творческих конкурсов и фестивалей, лидеры ученического самоуправления, активисты молодежных, благотворительных, экологических проектов, юные журналисты», - сообщил Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко. Он добавил, что среди приглашенных - дети из многодетных, приемных, малообеспеченных семей и из семей, воспитывающих детей с особыми потребностями.

Встреча состоится в формате диалога, во время которого дети смогут выразить собственное виденье того, как лучше обеспечить их права и защиту этих прав.

Также для приглашенных детей проведут экскурсию по зданию Администрации Президента Украины, во время которой они ознакомятся с работой АПУ, пообщаются с главой Администрации Президента Сергеем Левочкиным и должностными лицами АПУ.

Кроме того, для детей проведут экскурсию по Дому Городецкого.