Сегодня - Международный день защиты детей

Сегодня – в первый день лета - во многих странах отмечается Международный день детей (International Children`s Day). В Украине этот день называют Днем защиты детей.

Международный день детей - один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве.

История умалчивает, почему этот детский праздник было решено отмечать именно 1 июня. По одной из версий, в 1925 году Генеральный консул Китая в Сан-Франциско собрал группу китайских детей-сирот и устроил для них празднование Дуань-у цзе (Фестиваля лодок-драконов), дата которого как раз пришлась на 1 июня. По счастливой случайности, день совпал и со временем проведения «детской» конференции в Женеве.

После Второй мировой войны, когда проблемы сохранения здоровья и благополучия детей были как никогда актуальны, в 1949 году в Париже состоялся конгресс женщин, на котором прозвучала клятва о безустанной борьбе за обеспечение прочного мира как единственной гарантии счастья детей. Через год, 1 июня 1950 года, был проведен первый Международный день защиты детей, после чего этот праздник проводится ежегодно.

В Украине Международный день защиты детей официально отмечается с 1998 года, когда Президент Леонида Кучмы по инициативе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, Всеукраинского комитета защиты детей, Национального фонда социальной защиты матерей и детей "Украина — детям" и других общественных организаций подписал соответствующий указ.

Кроме Международного дня защиты детей, детям посвящены Всемирный день ребёнка (20 ноября), День защиты детей Африки (16 июня) и День "Белых Орхидей".

Также противники абортов выбрали этот день для проведения акций в защиту права нерожденных детей на жизнь. В некоторых странах мира 1 июня собираются борцы за права детей, чтобы привлечь внимание широкой общественности к проблеме абортов.