Правительство одобрило Концепцию соцпрограммы поддержки семьи

Кабинет министров Украины своим распоряжением одобрил Концепцию Государственной социальной программы поддержки семьи до 2016 года.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины.

Представляя проект акта на заседании правительства, первый заместитель министра социальной политики Украины Василий Надрага отметил, что семья отражает моральное состояние общества и является могучим фактором формирования потенциала нации.

По данным Всеукраинской переписи 2001 года и выборочных исследований 2008-2011 годов, почти 90% украинского населения проживает в составе семьи. Наиболее распространенной является семья с одним ребенком (72,3%), семей, в которых двое детей, — 24,1% (каждая четвертая семья). Каждая пятая семья с детьми (21,7%) является неполной.

«На данное время нужна программа по формированию и реализации государственной политики поддержки семьи. В частности, имеются в виду: подготовка молодежи к жизни в браке, формирование осознанного и ответственного отцовства и материнства, эффективное планирование семьи, снижение количества разводов и превентивная работы с лицами, оказавшимися в сложных жизненных обстоятельствах. С целью реализации этих и других задач Минсоцполитики и разработало проект Концепции Государственной социальной программы поддержки семьи на 2013-2016 годы», - сказал В.Надрага.

Он проинформировал, что Программу предусматривается выполнить в три этапа: первый - формирование позитивного имиджа семьи путем проведения широкомасштабных государственных и региональных информационных кампаний на протяжении срока выполнения Программы с привлечением представителей общественных организаций; второй - формирование у молодежи сознательного отношения к вступлению в брак с целью создания крепкой, самостоятельной семьи, рождению желанных детей путем организации деятельности школ подготовки молодежи к вступлению в брак и ответственному отцовству и материнству; третий - обеспечение социального сопровождения семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, и семей, находящихся в зоне риска относительно попадания в такие обстоятельства, с целью сохранения семьи, предотвращения изъятия детей из семьи, противодействия насилию в семьи, предоставления необходимых социальных услуг путем проведения эффективной превентивной работы.

В частности, в 2013-м и 2014 годах планируется усовершенствовать законодательство в сфере поддержки семьи, ввести стандарты предоставления социальных услуг семьям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, и семьям, находящимся в зоне риска относительно попадания в такие обстоятельства, разработать и внедрить на региональном уровне программы подготовки молодежи к регистрации брака, рождению и воспитанию ребенка.

Программа будет реализовываться за счет средств государственного и местных бюджетов, а также других источников, не запрещенных законодательством.