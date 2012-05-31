Дни проведения матчей Евро будут выходными
13:16, 31 мая 2012Страна
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Во Львове, Харькове, Донецке и Киеве
По решению Кабмина во Львове, Харькове, Донецке и Киеве дни проведения матчей Евро-2012 будут выходными.
Соответствующее распоряжение Кабинета министров Украины, принятое на сегодняшнем заседании правительства, имеется в распоряжении УНИАН.
Согласно документу, в частности:
в Донецке – рабочий день 11 июня будет перенесен на субботу, 9 июня,
15 июня - на субботу, 21 июля,
19 июня - на субботу, 28 июля,
27 июня - на субботу, 11 августа;
в Киеве – рабочий день 11 июня будет перенесен на субботу, 9 июня,
15 июня – на субботу, 23 июня,
19 июня – на субботу, 21 июля;
во Львове и Харькове – рабочий день 13 июня будет перенесен на субботу, 16 июня.
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