Домашних животных признали лучшими врачами

Ученые утверждают, что правильный выбор домашнего питомца может изменить судьбу хозяина. Оказывается, четвероногие появляются у нас не просто так. Выбирая животное, мы определяем, какие черты характера для нас важны. К этому выводу пришли ученые, изучающие влияние животных на имидж и судьбу их владельцев.

Появление в доме животного немедленно делает вас членом еще одного сообщества: кошколюбов, собаководов, любителей хомяков и так далее. Состоять в нем, судя по результатам исследований, очень выгодно: новые знакомства повышают ваши шансы найти хорошую работу, встретить суженого, продвинуться по службе: представьте, как вы делитесь с начальником проделками своих питомцев и рекомендациями ветеринаров.

Как заявляют ученые Калифорнийского университета, нет таких животных, которые бы воспитывали в человеке отрицательные качества, но новые приятные черточки вы обязательно приобретете. Так что, если вы хотите в ближайшее время жениться или выйти замуж, вам просто необходимо завести кошку. По опросам американских исследователей, из 200 мужчин 145 предпочли бы, чтобы их будущая избранница была владелицей кошки.

Также подмечено, что хозяева кошек со временем становятся терпимее к окружающим и приятнее в общении, что не замедлит сказаться и на их личной жизни.

Научно доказано, что коты помогают при гипертонии, ревматизме, инфаркте, бессоннице, гастрите, гриппе, депрессии. Главное – это умело "приложить" животное к месту, где имеется "неполадка".

Приятный сюрприз ждет и любителей собак. Как оказалось, песик станет для вас не только верным другом, но и поможет преуспеть в бизнесе. Психологи утверждают: крупную собаку обычно заводят те, кто не удовлетворен своим статусом и стремится подняться вверх по социальной лестнице. А чем пес меньше, тем человек благополучнее.

Например, у английской королевы любимцы – вельш-корги, небольшие собачки на коротких лапах, а прочие знаменитости помешаны на йорках, мопсах и прочих мелких породах. Во время исследования также выяснилось, что каждый третий почитатель собак души не чает в детях.

Вообще собак "в терапевтических целях" следует заводить людям, которым кажется, что они слишком обособились от этого мира. Жизнерадостный питомец избавит их от невольного затворничества. Психологи отмечают, что собака сильно меняет владельца: человек становится более активным, смелым, общительным. "Собачники" гораздо чаще выбиваются в лидеры и занимают высокие должности, нежели любители кошек.

"Мечтаете похудеть? Купите птичку!", – говорят калифорнийские ученые. Сейчас все реже увидишь в домах клетки с канарейками и попугайчиками: ведь пернатыми интересуются натуры тонкие и романтичные, а они нынче в дефиците. Кроме того, замечено, что среди любителей пернатых очень мало людей с лишним весом. Мелодичное пение рекомендуется слушать при инфаркте, неврастении, пороках сердца.

Подлечить нервишки помогут аквариумные рыбки. Согласно фэн-шую золотая рыбка в банке может подарить дома радость и благоденствие. А еще считается, что с появлением в доме рыбок хозяева начинают больше времени проводить с семьей, ценить прекрасное.

Аквариум поможет при лечении гипертонии, стенокардии, неврозов, депрессий. От созерцания рыбок мы получаем эмоциональную разрядку и ощущение спокойствия. Лечение простое – любуйтесь на них хотя бы по 15 – 20 мин. в день.

Если у взрослого человека живут дома хомяки, значит, он никак не хочет вырастать. Эти грызуны обычно приживаются у людей добрых и неуверенных в себе. И помогают хозяину повысить самооценку, обрести веселость и житейскую смекалку.

В целом, психологи подсчитали, что владельцы домашних животных живут на 4 – 5 лет дольше, чем их сверстники, и втрое реже обращаются к врачам. Если у человека, перенесшего инсульт или инфаркт, живет в доме кошка или пес, то риск повторного приступа снижается вдвое.

utro.ua