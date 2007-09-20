Мужчину со сломанной ногой гоняли по больнице

Киевский юрист Александр Копец травмировал в прошлую среду ногу. Стопа отекла так, что мужчина не мог ступить на нее. Пришел в поликлинику N3 в Подольском районе. Думал, будут накладывать гипс.

"Травматолога в больнице нет. Был один, и ушел в отпуск. В регистратуре сказали идти к хирургу", — рассказывает Александр.

Перед кабинетом хирурга на четвертом этаже сидело около десятка людей. Как оказалось, этот специалист принимает всего дважды на неделю. Александр чудом попал в нужный день. Другие хирурги уволились, а этот работает на четверть ставки.

"Час я ждал под кабинетом. Дождался очереди, меня направили на седьмой этаж на рентген, — говорит человек. — Когда пришел, в кабинете никого не было".

Рабочий день у рентгенолога закончился в 17.00. Александр опять вернулся к хирургу.

"Прыгал на одной ноге, как девочка в классики, — вспоминает он. — Хирурга не было — делал операцию. В его кабинете сидели две медсестры — молодая и постарше. Обе начали махать руками — мол, мы не врачи, вам не поможем".

Случайная киевлянка в коридоре посоветовала Александру наложить гипс в травмо пункте на ул. Мостицкой. От Волошской, где расположена поликлиника N3, до Мостицкой ехать на автомобиле минут 20. Женщина посоветовала вызывать ”скорую”.

"Но медсестры отказались. ”У нас не положено”, — сказали, — говорит Копец. — Тогда я вызывал ее со своего мобильного. Врачи ”скорой” спрашивают — где вас забрать? Я говорю, что стою на Валашской, напротив поликлиники. Они сами признали — и смех, и грех".

На Мостицкой Александру наложили гипс. Мужчине придется носить его три недели.

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