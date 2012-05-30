В Украине за последние сутки - 63 случая кори

В Украине за последние сутки зарегистрировано 63 случая подозрения заболевания корью.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерстве здравоохранения Украины, как и раньше, наибольшее количество зафиксировано в западных регионах: на Закарпатье – 7, в Тернопольской области – 8, Ивано-Франковской – 16, Львовской – 8, в Черновицкой области – 3 случая.

В Киеве за последние сутки зарегистрировано 3 случая подозрения заболевания корью.

По данным Госсанэпидслужбы, с начала года по состоянию на 30 мая на административных территориях Украины зарегистрировано 10 тысяч 56 случаев заболевания корью.

В Минздраве заверяют, что противоэпидемические мероприятия в регионах, где наблюдается повышение уровня заболеваемости корью, проводятся в полном объеме в соответствии с приказом Минздрава Украины от 17.05.05 № 188 "Об утверждении Инструкции относительно организации эпидемиологического надзора за корью".