Таможенники в этом году изъяли более 40 кг кокаина

С начала года Государственной таможенной службой Украины изъято из незаконного оборота 40,12 кг кокаина.

Как сообщили УНИАН в Секторе по вопросам взаимодействия со СМИ и общественностью Государственной таможенной службы Украины, по словам начальника Департамента борьбы с контрабандой, анализа рисков и противодействия коррупции Александра Попивняка, больше всего фактов незаконного перемещения через таможенную границу этого вида наркотических веществ выявлено в морских и авиационных пунктах пересечения границы.

"Если мы говорим о таком наркотике, как кокаин, то это, прежде всего, морской путь и авиационные курьеры. В частности, только в прошлом году мы совместно с СБУ задержали 4 курьеров-глотателей в аэропортах "Борисполь" и "Жуляны", которые глотали и перевозили в капсулах наркотические вещества, в частности, кокаин", - сообщил он.

Как отметил А.Попивняк, используются различные схемы незаконного ввоза в государство наркотиков. "Например, в грузе со свежими ананасами, которые направлялись из одной из стран Латинской Америки в Украину, было обнаружено 38 кг кокаина, спрятанного внутри плодов ананасов", - сообщил А.Попивняк.