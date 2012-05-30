Александровская больница Киева работает в обычном режиме

Александровская клиническая больница Киева работает в обычном режиме. Внеплановая выписка или перевод больных в другие медицинские учреждения города не предусматриваются.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на Главное управление здравоохранения КГГА.

Также в сообщении отмечается, что не прекращена госпитализация ургентных и плановых больных.

Александровская больница Киева определена как одно из медицинских учреждений, которые во время проведения Чемпионата Европы по футболу 2012 года будет оказывать медицинскую помощь как украинским гражданам, так и иностранным гостям. На время проведения матчей Евро-2012 для обслуживания пациентов на базе Александровской больницы дополнительно развернут травматологический пункт, создано приемно-диагностическое отделение, открыт инфекционный корпус и тому подобное.

Во время проведения чемпионата госпитализация плановых пациентов, страдающих кардиологическими и хирургическими заболеваниями будет проводиться в другие многопрофильные больницы города.

Информация о досрочной выписке или переводе больных, которые сейчас находятся на лечении в Александровской клинической больнице, не отвечает действительности, отмечают в Минздраве.



