Хотят ли украинские дети жить так, как их родители?

58% детей в Украине хотели бы иметь такое же материальное обеспечение, как и их родители.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко, презентуя результаты первого в Украине социологического опроса детей в рамках проекта «Права детей в Украине: реалии и вызовы после 20 лет независимости».

По его словам, свое желание жить материально так же, как и их родители, выразили 58% опрошенных детей. Правда, подчеркнул Уполномоченный Президента, с возрастом доля детей с таким желанием постепенно уменьшается.

«В духовном контексте, жить так, как родители, хотели бы 69% респондентов. Младшие респонденты желают подражать своим родителям духовно немного больше, чем старшая группа. И опять же, по мере взросления удельный вес детей, которые бы хотели жить так, как их родители - и духовно, и материально, – значительно уменьшается», - отметил Ю.Павленко.

Он проинформировал, что 71% детей указали, что каждый в семье имеет свои обязанности, 68% детей чувствуют семейное понимание и поддержку.

«54% говорят, что родители поддерживают самостоятельные решения ребенка; мать больше склонна хвалить ребенка за хорошие поступки, хорошие оценки, чем отец, - 68,5% против 58% соответственно. Большинство детей засвидетельствовало уважительное отношение к ним родителей, несмотря на это, у 13% - мать, в 8% - отец - относятся к ним, как к «малому дитяти». Основной причиной отстранения родителей от активного участия в жизни их ребенка сами дети называют чрезвычайную занятость матери и отца», - отметил Ю.Павленко, подчеркнув, что разница в оценках родителей и детей достаточно существенна - родители более положительно, чем дети, оценивают ситуацию в семье.

Справка УНИАН. Первый в Украине социологический опрос детей - в рамках проекта «Права детей в Украине: реалии и вызовы после 20 лет независимости» - был проведен с 15 по 30 апреля 2012 года с целью определения реального состояния обеспечения прав ребенка в Украине.

В ходе исследования было опрошено 4083 детей – учеников 5–11-х классов СОШ, студентов 1-го, 2-го курсов ПТУЗ и вузов I-II уровней аккредитации (на базе 9-летнего образования), 1-го курса вузов I-II уровней аккредитации (на базе 11-летнего образования) и 1-го курса вузов ІІІ–ІV уровней аккредитации.

Метод получения информации - самозаполнение вопросника в учебных аудиториях, с использованием индивидуального конверта для каждого опрашиваемого. В базу данных также вошли ответы 107 детей в возрасте 16–17 лет, которые не учатся и не работают. У них брали индивидуальное интервью («с глазу на глаз»).

В опросе также принимали участие и 1017 родителей, которые имеют ребенка/детей в возрасте до 18 лет.

Исследование провел Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко по заказу Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка, при технической поддержке Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» и Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.