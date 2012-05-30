Тернопольщина: на рабочих обрушилось железобетонное перекрытие

В Тернопольской области на предприятии обрушилось железобетонное перекрытие, травмированы два работника.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного управления Министерства чрезвычайных ситуаций, инцидент произошел сегодня утром в Гусятине на территории цеха по разливу минеральной воды. В результате обрушения двое работников предприятия, 1965 и 1978 годов рождение, оказались под завалами. Спасатели, прибывшие на место происшествия через 4 минуты, используя гидравлические ножницы и пневматическую подушку, освободили мужчин. После этого пострадавших с травмами средней степени тяжести скорая сразу отвезла в Гусятинскую районную клиническую больницу.

Причины обрушения и материальные убытки устанавливаются.