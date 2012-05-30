Дети в Украине не знают, что имеют право на защиту от насилия

69% детей в Украине не знают, что имеют право на защиту от насилия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко, представляя результаты первого в Украине социологического опроса детей в рамках проекта «Права детей в Украине: реалии и вызовы после 20 лет Независимости».

«Несведущими в отношении права на защиту от насилия оказалось 69% детей, однако с взрослением этот показатель уменьшается. В среднем среди девушек на 5-6% больше, чем среди юношей, тех, кому родители рассказывали о правах в семье, о правах в сфере медицинского обслуживания и праве на защиту от насилия и эксплуатации», - отметил Ю.Павленко.

По его словам, среди факторов, которые мешают родителям информировать детей об их правах (или не позволяют реализовать эту функцию в полной мере), есть желание переложить свои обязанности на других.

«Родители в Украине убеждены, что ребенок может самостоятельно узнать о своих правах (так сказал каждый пятый ребенок), или обратиться с этим вопросом к учителю. Около четверти опрошенных детей считают, что их родители сами недостаточно осведомлены по вопросу прав детей, не считают эту тему важной, не общаются на данную тематику или вообще не хотят, чтобы ребенок знал о своих правах», - сказал уполномоченный Президента.

По его словам, этот социологический опрос засвидетельствовал, что в течение последних 12 месяцев дети так или иначе имели опыт общения со специалистами, которые реализуют права ребенка: 16% – с психологом или социальным педагогом; 9,3% - с представителями милиции; 9,2% - с социальными работниками или психологами из центров социальных служб для семьи, детей и молодежи.

«Значительно в меньшей мере дети в возрасте 14–17 лет имели факт общения с юристами – всего 4%, специалистами службы по делам детей - 3% или судьями - 2%. По возрасту, полу или типу поселения существенных разногласий не выявлено», - отметил уполномоченный Президента.

Справка УНИАН. Первый в Украине социологический опрос детей - в рамках проекта «Права детей в Украине: реалии и вызовы после 20 лет Независимости» - был проведен с 15 по 30 апреля 2012 года с целью определения реального состояния обеспечения прав ребенка в Украине.

В ходе исследования было опрошено 4083 чел. – ученики 5–11-х классов общеобразовательных школ, студенты 1-го, 2-го курсов профессионально-технических учебных заведений, вузов І–ІІ уровней аккредитации (на базе 9-летнего образования), 1-го курса вузов І–ІІ уровней аккредитации (на базе 11-летнего образования) и 1-го курса вузов ІІІ–ІV уровней аккредитации.

Метод получения информации - самозаполнение вопросника в учебных аудиториях, с использованием индивидуального конверта для каждого респондента. В базу данных также вошли ответы 107 детей в возрасте 16–17 лет, которые не учатся и не работают. У них брали индивидуальное интервью («с глазу на глаз»).

Исследование провел Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко по заказу Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка при технической поддержке Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» и Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.