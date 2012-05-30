Есть ли в Украине расизм?

Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заверяет, что в Украине отсутствуют угрозы расистских проявлений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

«Никакой угрозы нет, никакой массовости в этом нет. Это какие-то публикации субъективного виденья (речь идет о телерепортаже Би-Би-Си – УНИАН)», - сказал В.Пшонка.

По его словам, отдельные проявления неприязни на расовой почве в Украине были, по ним возбуждались уголовные дела, которые были расследованы, а виновные лица осужден.

«Но это, я говорю, это единичные факты», - сказал В.Пшонка.