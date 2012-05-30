Из Александровской принудительно не выписывают - главврач

Главный врач Александровской больницы Роман Василишин опровергает информацию о том, что из-за Евро-2012 оттуда принудительно выписывают больных.

Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде".

"Ни одного больного досрочно выписывать мы не будем и не переводим в другую больницу. Это нонсенс. Это просто смешно об этом говорить", - заявил он.

"Выписываем только тех, кто в плановом порядке завершил лечение", - добавил главный врач.

"Мы до 11 июня выписываем всех в плановом порядке. А дальше держим резерв. Таким образом, будут резервироваться места", - сказал он и добавил, что больница все равно будет принимать "ургентных больных".

Как известно, Александровская больница на время Евро-2012 будет обслуживать болельщиков Евро-2012. Ранее ТСН сообщил, что из-за этого из больницы принудительно выписывают всех больных.

