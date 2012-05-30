Завтра в Украине - грозы

Завтра в Украине ожидаются кратковременные грозовые дожди (ночью на севере небольшие), лишь в западных, а днем и в северных, Винницкой и Черкасской областях - без осадков.

Ветер юго-восточный, в западных и северных областях северо-западный, 7-12 м/с, днем на юге и востоке страны в отдельных пунктах шквалы 15-20 м/с, град, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 7-12°, днем 17-22°; в южной и восточной части ночью 11-16°, днем 19-24°; в Карпатах и горах Крыма ночью 3-8° тепла, днем 8-13°.

В Киевской области в четверг ночью местами ожидаются небольшие кратковременные дожди, грозы, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 17-22°. В Киеве температура ночью 10-12°, днем 18-20°.

Сегодня температура воды в Черном море была 16-20° (в районе Ялты 9°, Феодосии 10°, Алушты 13°), в Азовском море 18-21°, в Днепре возле Киева 20°.