Запретят ли в Украине моющие с фосфатами?

Специалисты настаивают на необходимости принятия закона относительно уменьшения и постепенного прекращения использования в Украине моющих средств на основе фосфатов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПАО «АК «Киевводоканал», об этом шла речь сегодня на заседании круглого стола “Стоп фосфаты!”, которое состоялось на Бортнической станции аэрации.

Начальник управления инвестиционной политики и технологий развития в сфере водоснабжения и водоотвода Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, Александр Романюк отметил, что ситуация с состоянием очистительных сооружений по всей стране является неутешительной. Станции очистки загружены только на 32% от своих проектных мощностей из-за их моральной и физической изношенности и неприспособленности к современным сточным водам. По его словам, несмотря на то, что еще 15 июня 2010 года Верховная Рада Украины приняла постановление «О разработке Общегосударственной программы относительно уменьшения и постепенного прекращения использования на территории Украины моющих средств на основе фосфатов», пока никаких реальных шагов для уменьшения влияния фосфатов на водные ресурсы на законодательном уровне не предпринято.

Все докладчики выразили обеспокоенность по поводу состояния водных ресурсов и согласились с необходимостью принять оперативные меры для уменьшения концентрации фосфатов в стоках и водоемах. В связи с этим «Киевводоканал» подготовил проект письма-обращения к народным депутатам с просьбой как можно скорее начать разработку проекта Общегосударственной программы относительно уменьшения и постепенного прекращения использования на территории Украины моющих средств на основе фосфатов.

Согласно последним данным лаборатории «Киевводоканала», превышение уровня фосфатов в стоках, которые поступают на очистительные сооружения БСА, по состоянию на конец мая составляет 118% - 150%.

Вместе с тем, в течение последнего года в среднем наблюдается незначительная тенденция к уменьшению уровня концентраций фосфатов по сравнению с предыдущими годами. Так, например, при норме сброса в канализационную сеть 8 мг/л, в 2003 – 2004 годах (когда в странах Европейского Союза ограничили использование фосфатосодержащей моющей продукции) произошел резкий рост концентрации фосфатов с 7 до 12 мг/л. А уже в 2009 году этот показатель достиг почти 20 мг/л.

Кроме того, участники круглого стола договорились рассмотреть возможность и механизм запрета рекламы моющих средств, содержащих фосфаты.

По результатам заседания участники круглого стола подписали согласованное протокольное решение, которое предусматривает, в частности: осуществление регулярного информационного сопровождения и освещения в СМИ хода разработки и внедрения Общегосударственной программы относительно уменьшения и постепенного прекращения использования на территории Украины моющих средств на основе фосфатов; реализацию активной информационной политики с использованием имеющихся медиа-ресурсов относительно важности заботливого отношения к природным водным ресурсам с целью воспитания среди всех слоев населения культуры водопользования и общественного экологического сознания.