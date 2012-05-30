На Евро-2012 на „скорой” будут дежурить преподаватели медуниверситета

Во Львове во время проведения Евро-2012 в отделении по принятию вызовов станции скорой медицинской помощи ежесуточно будут дежурить преподаватели Львовского медицинского университета, владеющие иностранными языками.

Об этом сообщили УНИАН в Медиа-центре „Львов-2012”.

В частности, с 6 июня до 2 июля в этом отделении поочередно будут работать 29 преподавателей Львовского национального медицинского университета им. Данилы Галицкого, которые владеют иностранными языками. Их задача – облегчить языковой контакт при приеме вызова и усилить работу профессиональных диспетчеров, отмечается в сообщении.

„Процесс общения с иностранным пациентом будет выглядеть так: если при поступлении вызова диспетчер слышит английский язык, он подключает к разговору преподавателя медицинского университета, владеющего английским языком. Во время разговора фиксируется вопрос, уточняется адрес, где находится пациент, контактный телефон, выясняется, что тревожит потерпевшего. Вся эта информация записывается и передается диспетчеру, который определяет, какая бригада должна выехать и где искать пациента. На все это требуется 3-4 минуты”, - рассказал УНИАН начальник управления здравоохранения Львовского городского совета Владимир Зуб.