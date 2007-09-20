Выпив алкогольного суррогата, мужчина ослеп

В отделение микрохирургии глаза Черниговской областной больницы попал 33- летний строитель из Куликовского района. После нескольких рюмок так называемого «самоката» - разведенного водой метилового спирта, выпитого с друзьями, мужчина проснулся почти слепым. Перед глазами все расплывалось: не мог различить ни людей, ни предметов.

Как сообщил корреспондент УНИАН, по словам заведующей отделения Ирины Биховец, очевидно, пациент отравился техническим спиртом и начал слепнуть. Ведь метиловый спирт – чрезвычайно токсичное вещество для нервных окончаний и, в частности, зрительных. Одно из проявлений отравления суррогатами алкоголя – резкая потеря зрения. Симптомы заболевания могут проявиться через день–два, а то и через несколько недель.

После недельного курса лечения Александр стал видеть лучше, но полностью зрение уже не возобновится.

По словам Ирины Биховец, с начала нынешнего года это уже третий случай слепоты пациентов, вызванной употреблением некачественных спиртных напитков.