Фонд Ахметова обеспечил больницы Николаева и Донецка оборудованием

Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» обеспечил больницы Николаева и Донецка оборудованием на сумму 1 млн 440 тыс грн.

Как сообщили УНИАН в фонде Р.Ахметова, в мае 2012 года введены в эксплуатацию в Николаевской больнице скорой медицинской помощи аппарат искусственной вентиляции легких с капнографом НАМІLТОN-С 1 (производства Швейцарии) стоимость 275 тыс грн, аппарат для мембранного или донорского плазмафереза АМПлд-ТТ «Гемофеникс» в комплекте с магистралями (производства России) стоимость 176 тыс грн.

В фонде Р.Ахметова также подчеркнули, что «Развитие Украины» оборудовал палату, в которой сейчас проходит лечение пострадавшая от насильника жительница Николаева Саша Попова. По рекомендациям врачей, отмечают в фонде Р.Ахметова, в палате установлены и работают 12-канальный кардиограф ЕК 12Т-01, озонотерапевтический аппарат «Озон УМ-ВО» и ртутно-кварцевый излучатель ОРК, в помещении установлен кондиционер. В будущем эта палата будет использована для других тяжелобольных пациентов, сообщили в фонде Р.Ахметова.

По словам главного врача Николаевской больницы скорой медпомощи Александра Демьянова, оборудование используется с первого дня.

«Наркоз-дыхательный аппарат НАМІLТОN из Швейцарии – просто великолепный. Его сегодня ввели в эксплуатацию, обучили трех моих специалистов. Он сейчас подключен к больному с черепно-мозговой травмой. Что касается аппарата озонотерапии, который вчера привезли, - с его помощью уже проведены сеансы озонотерапии Александре Поповой и тяжелому хирургическому больному. Сегодня мы ожидаем аппарат плазмафереза, который позволит очищать кровь после интоксикаций, антибиотикотерапии, осложненной соматической патологии. И на сегодня же запланирован первый сеанс его работы с Сашей», - отметил А.Демьянов.

В фонде Р.Ахметова также сообщили, что на днях за средства «Развития Украины» в онкогематологическом детском отделении Института неотложной и восстановительной хирургии им. В.К.Гусака (Донецк) был установлен аппарат искусственной вентиляции легких с капнографом НАМІLТОN-С 1 (производства Швейцарии) стоимостью 275 тыс грн.

Руководитель онкогематологического отделения института Екатерина Вильчевская отметила, что уникальность аппарата в том, что его можно использовать на пациентах от 3 кг до 139, с ростом – от 40 см до 250 см. «Теперь мы сможем выхаживать совсем маленьких деток. Этот аппарат, в отличие от своих аналогов российского производства, работает очень мягко. Летом увеличивается количество пациентов, которым этот аппарат необходим. В основном, это детки. Аппарат очень мобильный и функциональный. Он полностью русифицирован. Наш реаниматолог-анестезиолог уже может на нем работать. Он очень доволен новым аппаратом и отмечает его мягкую работу, а также множество параметров, в частности, возможность настроить аппарат индивидуально под каждого пациента», - сказала Е.Вильчевская.

В фонде Р.Ахметова подчеркнули, что в ближайшие две недели ожидают поставки высококлассного оборудования и в Киеве.

Отделение детской реанимации Научно-практического медицинского центра детской кардиохирургии получит аппарат искусственной вентиляции легких высокочастотный асциляционный модель 3100А (производства США) стоимостью 331 тыс 280 грн. А в отделении детской реанимации Института педиатрии акушерства и гинекологии будут установлены аппарат искусственной вентиляции легких AVEA (произв. США) стоимостью 305 тыс грн и воздушный стерилизатор (произв. Украина) стоимостью 11 тыс 736 грн.

Все поставленное оборудование сертифицировано и прошло метрологическую аттестацию согласно условий сертификации «Укрметртестстандарт», заверили в фонде Р.Ахметова. В «Развитии Украины» также подчеркнули, что дополнительно на оборудование распространяется срок гарантийного обслуживания 3 года, обучение персонала по работе с оборудованием в соответствии условиям медицинского учреждения.