В Украине более 80% детей чувствуют себя счастливыми

В Украине 83% детей чувствуют себя счастливыми.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко, презентуя результаты первого в Украине социологического опроса детей в рамках проекта «Права детей в Украине: реалии и вызовы после 20 лет независимости».

По его словам, более высокие оценки присущи респондентам в возрасте 10-13 лет и жителям сел.

«Среди 16-17-летних детей 23% не считают себя счастливыми, среди жителей областных центров удельный вес таких детей составляет 20%, то есть урбанизация и переходный возраст являются значительными факторами для формирования у детей отсутствия счастья», - отметил Ю.Павленко.

Ссылаясь на мнение экспертов, уполномоченный Президента отметил, что удовлетворенность разными сферами жизни - один из основных факторов ощущения счастья.

«Большинство детей - 90%, отметившие удовлетворенность отдельными сферами жизни, в частности материальным положением семьи, жилищными условиями, своей одеждой, питанием, здоровьем, отношением к себе в семье и в учебном заведении, возможностью свободно выражать свое мнение и доступностью нужной информации, отметили, что чувствуют себя счастливыми», - отметил Ю.Павленко.

Он также подчеркнул, что в целом 26% детей указали, что они довольны всеми основными сферами своей жизни, 21% опрошенных не считают себя счастливыми, еще 39% детей не смогли определить, чувствуют ли себя счастливыми.

«Исследование засвидетельствовало, что уровень удовлетворенности ребенка с возрастом снижается. Самое высокое недовольство выявили жители областных центров. Интересно, что уровень удовлетворенности относительно доступности необходимой информации, качества и уровня полученных знаний, почти не отличается по типу поселения», - отметил Ю.Павленко.

Справка УНИАН. Первый в Украине социологический опрос детей - в рамках проекта «Права детей в Украине: реалии и вызовы после 20 лет независимости» - был проведен с 15 по 30 апреля 2012 года с целью определения реального состояния обеспечения прав ребенка в Украине.

В ходе исследования были опрошены 4083 детей – ученики 5–11-х классов общеобразовательных школ, студенты 1-го, 2-го курсов ПТУЗ и вузов I-II уровней аккредитации (на базе 9-летнего образования), 1-го курса вузов I-II уровней аккредитации (на базе 11-летнего образования) и 1-го курса вузов ІІІ–ІV уровней аккредитации.

Метод получения информации - самозаполнения вопросника в учебных аудиториях, с использованием индивидуального конверта для каждого респондента. В базу данных также вошли ответы 107 детей в возрасте 16–17 лет, которые не учатся и не работают. У них брали индивидуальное интервью («с глазу на глаз»).

Исследование провел Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко по заказу Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка при технической поддержке Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» и Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.