65% родителей наказывают детей за плохую учебу

В Украине 65% родителей наказывают своих детей за плохую учебу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко, представляя результаты первого в Украине социологического опроса детей в рамках проекта «Права детей в Украине: реалии и вызовы после 20 лет Независимости».

Результаты исследования, по словам Ю.Павленко, свидетельствуют о том, что наказание со стороны родителей является достаточно распространенной формой воспитательных мер.

«Каждый второй ребенок признался, что родители наказывают его за определенные поступки (больше всего таких среди 14-15-летних), а именно: за плохую учебу (65%), невыполнение своих домашних обязанностей (55%) или позднее возвращение домой (49%). Причем в первых двух случаях наказывают больше ребят, тогда как девушкам больше достается за позднее возвращение домой», - уточнил Ю.Павленко.

По его словам, исследование также выявило, что чем взрослее становится ребенок, тем меньше ее наказывают за плохую учебу, вместо этого уделяют внимание невыполнению домашних обязанностей и позднему возвращению домой.

«За проявление склонности к вредным привычкам (курение, употребление алкоголя и т.п.) и плохое поведение в школе чаще всего достается ребятам и детям, которые проживают в сельской местности», - отметил Ю.Павленко.

По его словам, 57% детей признались, что одним из самых распространенных средств наказания, которое используют родители, является брань, причем чем старше становится ребенок, тем чаще ее применяют, а каждый двенадцатый ребенок признался, что родители бьют его за проступки - чем младше ребенок, тем чаще.

«Как свидетельствует опрос, родители применяют и другие виды наказания: уговаривают больше такого не делать - 70,5%, не разговаривают с ребенком, пока он не попросит прощения - 22%, не разрешают встречаться с друзьями - 31%, заставляют рано возвращаться домой с прогулок с друзьями - 44,5%, выполнять работу, которая ребенку не нравится - 27,5%, не позволяют смотреть телевизор или пользоваться компьютером - 49%, забирают мобильный телефон - 18%, лишают карманных денег - 17%», - сообщил Ю.Павленко.

В то же время результаты исследования также показали, что право ребенка быть услышанным часто игнорируется. «Каждый пятый ребенок в возрасте 16-17 лет засвидетельствовал, что его точка зрения игнорируется в учебном заведении (особенно в областных центрах), такая же тенденция касается и учета мнения ребенка в семье», - сказал уполномоченный Президента.

Справка УНИАН. Первый в Украине социологический опрос детей - в рамках проекта «Права детей в Украине: реалии и вызовы после 20 лет Независимости» - был проведен с 15 по 30 апреля 2012 года с целью определения реального состояния обеспечения прав ребенка в Украине.

В ходе исследования было опрошено 4083 детей – ученики 5–11-х классов общеобразовательных школ, студенты 1-го, 2-го курсов производственно-технических учебных заведений и вузов І–ІІ уровней аккредитации (на базе 9-летнего образования), 1-го курса вузов І–ІІ уровней аккредитации (на базе 11-летнего образования) и 1-го курса вузов ІІІ–ІV уровней аккредитации.

Метод получения информации - самозаполнение вопросника в учебных аудиториях, с использованием индивидуального конверта для каждого респондента. В базу данных также вошли ответы 107 детей в возрасте 16–17 лет, которые не учатся и не работают. У них брали индивидуальное интервью («с глазу на глаз»).

Исследование провел Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко по заказу Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка при технической поддержке Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» и Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.