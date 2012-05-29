В День меланомы был выявлен 61 случай заболевания

В Украине на протяжении Дня меланомы у пациентов были выявлены 61 меланома, 187 случаев рака кожи и 749 лиц направлены в специальные онкологические учреждения.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщила координатор программы “Евромеланома”, доктор медицинских наук Ольга Богомолец.

Она заметила, что на протяжении 18 мая одновременно в 28 городах Украины 77 врачей осмотрели свыше 4,5 тыс. чел. из малообеспеченных семей на предмет злокачественных новообразований кожи. О.Богомолец заметила, что больше всего обнаруженной онкологии кожи в Киеве и Севастополе. В частности, в столице у 1,8 тыс. обследованных обнаружены 12 меланом и 62 случая рака кожи, а в Севастополе — 4 меланомы и 13 случаев рака. Кроме того, добавила она, в список регионов, где больше всего обнаружено случаев новообразований также попали Винницкая и Ривненская области. “Эти показатели не могут свидетельствовать о реальном состоянии заболеваемости, поскольку осмотрена была по сути одна сотая населения Украины. Однако тенденции распространения онкологии таковы: у каждого 24-го осмотренного был обнаружен рак кожи, у каждого 75 - меланома” - сказала она. В то же время О.Богомолец отметила, что этого бояться пациентам не следует и необходимо своевременно обращаться к врачам и проходить диагностику. По словам врача, такой осмотр надо проходить ежегодно, поскольку в случае своевременного выявления меланомы 100% пациентов могут вылечиться. О.Богомолец сообщила, что координаторы проекта уже начали переговоры с частными клиниками чтобы в следующем году увеличить количество пациентов, которые будут бесплатно осмотрены и возможно бесплатно прооперированы. Врач отметила, что в условиях начала летнего сезона, надо быть меньше на солнце и не загорать, поскольку это главный фактор риска, способствующий раку кожи и меланоме.

О.Богомолец также выступает за то, чтобы лицам до 25 лет было запрещено искусственно загорать в соляриях. “Солнечные ожоги, которые человек получил в молодом возрасте, они приводят к увеличению риска развития меланомы, а во взрослом возрасте к развитию рака кожи”, - сказала она.

Реагируя на замечание О.Богомолец относительно соляриев, заведующий кафедры дерматологии и венерологии Национального медицинского университета им. А.А.Богомольца, профессор Виктор Степаненко заметил, что это ценное пожелание. Он добавил, что солярии очень часто размещаются в местах, не приспособленных к этому, и очень часто вообще не проходят сертификации.

Говоря о проведении Дня меланомы, В.Степаненко заметил, что в этот день врачи, как частных, такие и государственных клиник, работали “до последнего пациента”. В то же время, пока нет данных проведенных обследований из Луганской, Хмельницкой и Закарпатской областей. Он заметил, что каждый год количество пациентов, которые обращаются за диагностикой, увеличивается, что свидетельствует о росте сознания украинцев. Он также обратился с просьбой к украинцам не злоупотреблять “солнечными ваннами”, поскольку болезни, которые возникают вследствие этого, развиваются с молниеносной скоростью.

В свою очередь главный дерматовенеролог г. Киева Мариам Клименко заметила, что Министерство здравоохранения вообще предложило на протяжении месяца проводить соответствующие обследования, хотя это не значит, что в другой день пациенты не могут обращаться к врачам с такой проблемой. “Каждый день, каждая государственная больница принимает пациентов”, - сказала она.

Со своей стороны медицинский менеджер La Roshe-Posay Елена Харченко заметила, что ее кампания поддерживает данный проект с прошлого года. “В этом году нами был организован семинар по дерматоскопии для 25 врачей, чтобы максимально все области обеспечить специалистами с дерматоскопами”, - сказала она. Кроме того, добавила Е.Харченко, компания создала бесплатную информационную телефонную линию и интернет-сайт. “В следующем году мы также планируем поддерживать этот проект и проводить учебные семинары для дерматологов”, - сказала он