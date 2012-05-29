Литвин обещает принять закон о лекарствах

До конца нынешней сессии парламент должен принять ряд важных законодательных решений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин во вторник во время встречи с депутатами местных советов.

Среди документов, нуждающихся в первоочередном рассмотрении, В.Литвин назвал, в частности, законопроекты относительно лекарств, о предупреждении терроризма, о занятости населения. При этом председатель Верховной Рады напомнил, что до конца сессии осталось три пленарные недели, и отметил важность повышения качества законодательной работы.

В.Литвин также сообщил о последних событиях в парламенте и проанализировал текущую финансово-экономическую ситуацию. По убеждению председателя Верховной Рады, учитывая непростые внутренние и мировые процессы, украинский политикум должен выступать с консолидированных позиций по всем актуальным проблемам жизни страны.