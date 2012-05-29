Почти 50% детей в Украине утверждают, что родители ничего не знают об их проблемах

47% детей в Украине утверждают, что родители ничего не знают о проблемах, которые их беспокоят, особенно это подчеркивают девушки 16-17 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко, представляя результаты первого в Украине социологического опроса детей в рамках проекта «Права детей в Украине: реалии и вызовы после 20 лет Независимости».

По словам уполномоченного, данные исследования свидетельствуют, что родители больше внимания уделяют состоянию здоровья ребенка, контролю за учебой, кругу друзей, но в меньшей мере родителей интересуют проблемы, волнующие ребенка, и расходы карманных денег.

«42% детей отметили, что родители почти ничего не знают о том, как они тратят свои карманные деньги, около трети опрошенных детей - что родители не знают, какие оценки получает ребенок в учебном заведении (с взрослением ребенка родительский контроль снижается). 8% детей отмечают, что родители не знают о состоянии их здоровья (особенно среди 16-17-летних и жителей областных центров)», - отметил Ю.Павленко.

В то же время 54% опрошенных отметили, что родители поддерживают их самостоятельные решения, а мать более склонна хвалить ребенка за хорошие поступки, хорошие оценки, чем отец (68,5% против 58% соответственно). «Большинство детей засвидетельствовали уважительное отношение к ним родителей, несмотря на это, дети отметили, что у 13% мать, у 8% отец почти всегда относятся к ним, как к «малому дитяти». Чрезвычайную занятость матери (10%) и отца (11%) на работе дети считают основной причиной устранения родителей от активного участия в жизни ребенка», - отметил уполномоченный Президента.

Как подчеркивалось в ходе презентации, данное исследование стало первым в Украине социологическим опросом детей.

Опрос проводился с 15 по 30 апреля 2012 года с целью определения реального состояния обеспечения прав ребенка в Украине. В ходе исследования было опрошено 4083 человека – ученики 5–11-х классов школ, студенты 1-го, 2-го курсов профессионально-технических учебных заведений и вузов І–ІІ уровней аккредитации (на базе 9-летнего образования), 1-го курса вузов І–ІІ уровней аккредитации (на базе 11-летнего образования) и 1-го курса вузов ІІІ–ІV уровней аккредитации. Метод получения информации - самозаполнение вопросника в учебных аудиториях с использованием индивидуального конверта для каждого респондента. в базу данных также вошли ответы 107 детей в возрасте 16-17 лет, которые не учатся и не работают. У них брали индивидуальное интервью («с глазу на глаз»).

Исследование провел Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко по заказу уполномоченного Президента Украины по правам ребенка при технической поддержке Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» и Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.