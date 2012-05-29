В Украине презентовали исследование в сфере прав ребенка

Сегодня в Киеве в Администрации Президента Украины состоялась презентация первого в Украине социологического опроса детей в рамках проекта «Права детей в Украине: реалии и вызовы после 20 лет Независимости».

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятии приняли участие Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко, глава Представительства Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Юкие Мокуо, глава правления Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко Ольга Балакирева, руководитель программ фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Дарья Касьянова, руководитель Управления обеспечения деятельности Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка Людмила Волынец.

Как подчеркивалось в ходе презентации, данное исследование стало первым в Украине социологическим опросом детей.

Опрос проводился с 15 по 30 апреля 2012 года с целью определения реального состояния обеспечения прав ребенка в Украине. В ходе исследования было опрошено 4083 человека – ученики 5–11-х классов школ, студенты 1-го, 2-го курсов профессионально-технических учебных заведений и вузов І–ІІ уровней аккредитации (на базе 9-летнего образования), 1-го курса вузов І–ІІ уровней аккредитации (на базе 11-летнего образования) и 1-го курса вузов ІІІ–ІV уровней аккредитации. Метод получения информации - самозаполнение вопросника в учебных аудиториях с использованием индивидуального конверта для каждого респондента. в базу данных также вошли ответы 107 детей в возрасте 16-17 лет, которые не учатся и не работают. У них брали индивидуальное интервью («с глазу на глаз»).

Исследование провел Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко по заказу уполномоченного Президента Украины по правам ребенка при технической поддержке Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» и Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.

Как подчеркнул уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко, представляя результаты первого в Украине социологического опроса почти 50 % детей в Украине утверждают, что родители ничего не знают о проблемах, которые их беспокоят.

По словам уполномоченного, данные исследования свидетельствуют, что родители больше внимания уделяют состоянию здоровья ребенка, контролю за учебой, кругу друзей, но в меньшей мере родителей интересуют проблемы, волнующие ребенка.

В свою очередь руководитель программы «Сиротству-нет» фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Дарья Касьянова отметила, что Благотворительный фонд Р.Ахметова поддерживает различные исследования, проводимые в Украине.

«Особенно нам небезразлично, что происходит с детьми. Это исследование очень важно в разрезе прав ребенка в Украине. Очень важно услышать голос ребенка. Услышать, как оценивают дети реализацию собственных прав в Украине,» - отметила Д.Касьянова.

Она заверила, что фонд Р.Ахметова приложит все усилия, чтобы данное социологическое исследование было растиражировано, изучено и возможно дошло до тех органов власти, которые непосредственно взаимодействуют с детьми, со школами, с детскими учреждениями, в частности с интернатами.

«Это исследование очень важно для Украины именно сегодня, потому, что сейчас разрабатываются на разных уровнях, различные стратегии, направленные на реализацию права ребенка на семью, на работу с семьями. В этом исследовании указано на многие причины социально неблагополучных семей. Это мощный фундамент чтобы общественные организации подключились и выстраивали свою деятельность так чтобы прежде всего проекты были реализованы в интересах детей и семей,» - сказала Д.Касьянова.