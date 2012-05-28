Минюст и Минздрав договорились о взаимодействии

Министерство юстиции и Министерство здравоохранения общим приказом утвердили порядок взаимодействия Государственной уголовно-исполнительной службы Украины с заведениями здравоохранения по вопросам предоставления медицинской помощи осужденным.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста.

По словам министра юстиции Александра Лавриновича, приказ обязывает установить ориентировочный перечень заведений здравоохранения для предоставления медицинской помощи осужденным. Такой перечень, с учетом специализации заведений здравоохранения и наличия условий, позволяющих обеспечить изоляцию осужденных, будут определять Министерство здравоохранения Автономной Республики Крым, управления (главные управления) здравоохранения областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций и управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Автономной Республике Крым и г. Севастополе, г. Киеве и Киевской области, областях.

Согласно утвержденному порядку, все лица, прибывшие в учреждение исполнения наказаний Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, будут проходить первичный медицинский осмотр с проведением флюорографического обследования. Во время такого осмотра будут выявлены лица, которым причинены телесные повреждения, а также те, кто составляют эпидемическую угрозу для окружения или нуждаются в медицинской неотложной помощи.

В случае выявления у осужденного лица телесных повреждений медицинский работник немедленно будет сообщать об этом руководству учреждения исполнения наказаний и будет составляться справка в трех экземплярах, один из которых будет выдаваться на руки осужденному. На протяжении суток с момента выявления повреждений информация в письменном виде будет направляться прокурору.

Кроме того, порядок определяет действия учреждения исполнения наказаний в случае обращения осужденного с жалобой на состояние здоровья.

Так, осужденное лицо будет иметь право на свободный выбор врача. Для этого осужденному необходимо обратиться к врачу медицинской части учреждения исполнения наказаний с просьбой о допуске выбранного врача-специалиста. Консультация, обследование и лечение выбранным врачом-специалистом будет осуществляться (если это возможно) в медицинской части учреждения исполнения наказаний в присутствии персонала этой медицинской части. Возмещение расходов, связанных с привлечением врача, будет осуществляться за счет осужденного лица, которому оказывалась медицинская помощь, или его родственников.

В иных случаях медицинское обследование осужденного лица и установление диагноза будут осуществляться врачом медицинской части учреждения исполнения наказаний. В случаях, если врачи медицинской части не смогут самостоятельно установить диагноз, начальник медицинской части должен подать запрос руководству учреждения исполнения наказаний относительно привлечения соответствующего врача-специалиста заведения здравоохранения из определенного ориентировочного перечня или вызова бригады скорой медицинской помощи.

В случае необходимости дополнительных обследований или лечения, если это не может быть проведено в медицинских частях учреждения исполнения наказаний (например если на имеющемся оборудовании, в лаборатории и в объеме медико-санитарной помощи не предусмотрены подобные обследования), их проведение будет осуществляться на базе заведения здравоохранения из определенного ориентировочного перечня.

При этом руководство учреждения исполнения наказаний обязано организовать и обеспечить круглосуточную охрану осужденного лица во время лечения в заведении здравоохранения.

Приказом также определяется, что документы, содержащие сведения о состоянии здоровья осужденного лица и предоставлении ему необходимой медицинской помощи, должны храниться с соблюдением условий, гарантирующих конфиденциальность этих сведений.