Кто защитит украинских детей от секс-туризма?

В Украине затягивается ратификация Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и злоупотреблений сексуального характера.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на презентации по итогам исследования ситуации с детским секс-туризмом в Украине заявил Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко.

По его словам, ратификация в Украине этой конвенции и внесение изменений в украинское законодательство, необходимые, чтобы конвенция заработала, затягиваются.

«Мы настаиваем на скорейшей ратификации данной конвенции Верховной Радой Украины», - подчеркнул Ю.Павленко.

В свою очередь, ректор Харьковского национального университета внутренних дел Александр Бандурка отметил, что за выполнение этой конвенции, в первую очередь, будут отвечать МВД, Министерство юстиции и Генеральная прокуратура.