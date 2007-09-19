„Совершенствование многоотраслевых подходов к профилактике ВИЧ/СПИД среди молодежи Украины”

Состоится заключительная конференция проекта „Совершенствование многоотраслевых подходов к профилактике ВИЧ/СПИД среди молодежи Украины”, финансируемого ЕК и реализуемого совместно Министерством образования и науки Украины с французской компанией SOFRECO (Национальная медицинская академия им..П.Л.Шупика). Телефон: 537 70 92.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter