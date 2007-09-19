Диеты негативно влияют на работу мозга?

Британские ученые говорят, что современные несбалансированные по питательным веществам диеты проводят к росту психических заболеваний.

"Мы хорошо знаем, что качественный состав диеты оказывает влияние на физическое здоровье. Но мы только сейчас начинаем понимать, что мозг это такой же орган, а, следовательно, диета может влиять на его функцию", – сказал доктор Эндрю Маккаллок.

За последние 50 лет существенно поменялся баланс потребления минеральных веществ, витаминов и жиров. Индустриализация сельского хозяйства, использование пестицидов, антибиотиков, гормонов, изменило состав жировой ткани животных, что привело к изменению содержания омега3 и омега6 жирных кислот. А именно эти кислоты отвечают за полноценную работу мозга.

В исследовании говорится, что в среднем британцы сейчас едят на 34% меньше овощей и на 65% – рыбы, чем 50 лет назад. Хорошая новость, что хорошая диета для тела является хорошей диетой и для мозга. Плохая новость – без перестройки ведения сельского хозяйства скоро не будет здоровых продуктов питания доступных для широких слоев населения.

Поэтому современные диеты могут нанести непоправимый вред не только вашей фигуре, но и вызвать депрессию, шизофрению, проблемы с памятью и болезнь Альцгеймера.

У человека, находящегося в затяжной депрессии, меняется вкусовое восприятие – еда кажется безвкусной, ватной, а самые любимые лакомства не радуют. Зато чисто механически больной начинает есть больше. В состоянии депрессии 30% людей полнеют.

В психиатрии есть понятие диетическая депрессия. Жертвами ее чаще становятся женщины, изнуряющие себя жесткими диетами. Мозг недополучает полезных веществ и шлет сигналы тревоги, напряженности.

Кстати, с каждым годом все больше людей отказываются от употребления определенных продуктов по причине их непереносимости. И около четверти граждан ошибаются, считая эти продукты вредными для себя.

Как показал проведенный в рамках исследования социологический опрос, почти 40% из 1500 респондентов полагают, что непереносимость какого-либо вида пищи – это очень модно и актуально, потому что такой диагноз ставят престижные диетологи голливудским знаменитостям.

"Вы можете отказаться от какого-либо пищевого продукта, – предупреждает диетолог Таня Хаффнер, – но ваш организм в нем так или иначе нуждается, поэтому через некоторое время неизбежно начнутся проблемы со здоровьем".

Также ученые не преминули напомнить, что диеты способны приводить к ожирению. Результаты исследования, опубликованного в журнале American Psychologist, показывают, что только немногим удается в течение длительного времени сохранять вес, который был достигнут в результате строгих ограничений в еде. В долгосрочной перспективе большинство соблюдавших диету вернули все сброшенные килограммы, а многие набрали дополнительные.

По материалам www.utro.ru