Стало известно, каким будет начало лета в Украине

Начало лета в Украине отметится умеренной температурой и дождями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты прогноза погодных условий в Украине, которые на брифинге представил директор Украинского гидрометцентра МЧС Украины Николай Кульбида.

Он отметил, что на протяжении ближайших 10-12 дней на территории Украины не произойдет возобновление засушливых явлений, напротив, на всей территории Украины следует ожидать грозовых явлений.

По словам Н.Кульбиды, в южном, центральном и восточном регионах пройдут сильные дожди. В некоторых местах со шквалистыми порывами ветра до 15-20 м/с и градом.

В этот период температура по Украине будет составлять преимущественно 8-14 градусов тепла ночью и 18-24 градусов днем. «Таким образом, можно сделать вывод, что это будет период с достаточным количеством осадков и умеренным температурным режимом», - подытожил сказанное Н.Кульбида.